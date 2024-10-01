Военная база у аэропорта Багдада, где размещены силы США, подверглась атаке
Военная база у международного аэропорта Багдада, где находятся силы США, подверглась ракетному обстрелу, пишет ТАСС.
По данным иракского портала Shafaq News.
По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону военной базы было выпущено два снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, а второй — в недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Ракеты перехватили силы ПВО.
Как сообщает агентство INA, аэропорт работает в обычном режиме, несмотря на ракетный обстрел, которому подверглась военная база.
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