Военная база у аэропорта Багдада, где размещены силы США, подверглась атаке

По данным иракского портала Shafaq News.

По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону военной базы было выпущено два снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, а второй — в недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Ракеты перехватили силы ПВО.

Как сообщает агентство INA, аэропорт работает в обычном режиме, несмотря на ракетный обстрел, которому подверглась военная база.

Ранее ВС РФ атаковали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины. Во время атаки там могли стоять западные истребители F-16.