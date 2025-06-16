Военкор после удара по ТВ Ирана напомнил, что СМИ не могут быть целью конфликта

После того как в Сети появилось видео удара по ТВ Ирана во время прямого эфира, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц напомнил, что журналисты — не комбатанты, они не могут быть целью военного конфликта, пишет ТАСС .

«На кадрах из Тегерана совершенно очевидный удар по штаб-квартире государственного телевидения. Аккурат во время прямого эфира. В Израиле, конечно, могут считать, что это оружие пропаганды. Но по международному законодательству журналисты не являются комбатантами. А значит, не могут быть легальными целями», — напомнил военкор Коц.

Коц также напомнил, что правила ведения войны давно были придуманы, но мало где соблюдались. Он также сравнил атаку по ТВ Ирана с атакой террористов на редакцию телеканала «Аль-Ихбария Аль-Сурия» в Сирии. По его мнению, атака по ТВ Ирана днем 16 июня была точно таким же актом.

Ранее в Сети появился фрагмент эфира, на котором телеведущая Ирана освещала текущие события, как в здание прилетела ракета. За кадром прозвучало два взрыва. Девушка встала из-за стола и, пригнув голову, ушла из кадра.