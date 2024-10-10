сегодня в 22:36

Военкор Подоляка: ВС РФ начали прорыв по всему фронту в Курской области

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские подразделения начали контрнаступление по всему фронту в приграничных районах Курской области, сообщает Общественная служба новостей .

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что второй прорыв российских войск может стать успешнее первого, который прошел 10 сентября.

Военкор добавил, что бойцы ВСУ, которые находятся севернее и северо-восточнее районов Ольговки и Шептуховки, пытаются отступать к украинской границе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ приступили ко второй фазе наступательных действий в приграничных районах Курской области.