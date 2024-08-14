Военкор Котенок показал кадры мародерства ВСУ в Курской области

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ВСУ в продуктовых телегах выносят продукты из «Пятерочки» в Курской области

Бойцы ВСУ выносят продукты из магазинов в районе Суджи Курской области. Кадры мародерства опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

На опубликованной видеозаписи видно, как украинские военные передвигаются по «Пятерочке». Они набирают полные телеги продуктов. При этом снимающий солдат даже не скрывает своего лица.

«Селфи у здания, и вперед — грабить! Суть укровоинства», — написал Котенок.

Ранее российский беспилотник снял украинских солдат, которые также занимаются мародерством в Курской области. Они заходят в частные дома в селе Гончаровка и выносят оттуда предметы.