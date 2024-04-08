Военкор Котенок: мощный взрыв прогремел на позициях ВСУ в Константиновке

Мощный взрыв произошел на позициях украинской армии в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Константиновке мощный взрыв на украинских позициях. Над местом прилета поднимается дым», — написал военкор в своем Telegram-канале.

7 апреля утром серия взрывов раздалась в Киевской области. При этом воздушной тревоги в регионе объявлено не было.

Предупреждения об атаке с воздуха были объявлены в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Хмельницкой областях.