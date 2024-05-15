Военкор Котенок: мощные взрывы прогремели в украинском Николаеве
Фото - © Telegram-канал "Военкор Котенок"
В городе Николаеве на Украине были слышны мощные взрывы, сообщил военкор Юрий Котенок.
«Сообщается о двух прилетах», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, ударами был поражен объект энергетической инфраструктуры. На месте одного из прилетов в городе наблюдается сильный пожар.
Ранее представители подполья рассказали, что сотрудники военкоматов Украины, которые приехали в Херсон из западных регионов, боятся оставаться в городе и ночуют в окрестностях Николаева. Они боятся возмездия местных жителей.