Военкор Котенок: мощные взрывы прогремели в украинском Николаеве

сегодня в 12:25

В городе Николаеве на Украине были слышны мощные взрывы, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Сообщается о двух прилетах», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, ударами был поражен объект энергетической инфраструктуры. На месте одного из прилетов в городе наблюдается сильный пожар.

Ранее представители подполья рассказали, что сотрудники военкоматов Украины, которые приехали в Херсон из западных регионов, боятся оставаться в городе и ночуют в окрестностях Николаева. Они боятся возмездия местных жителей.