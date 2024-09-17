Военкор Коробов находится в московской клинике
В Белгороде опровергли гибель военкора Коробова
Спецкор ГТРК «Белгород» Александр Коробов находится на лечении в Москве после полученной травмы, заявила глава телекомпании Надежда Власова.
По словам Власовой, которую цитирует Газета.ру, военкор находится в московской больнице.
Обстоятельства, при которых журналист получил травмы и их тяжесть, Власова не сообщила.
16 сентября Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) сообщило, что Коробов был якобы убит в Белгороде.
Другой известный белгородский журналист Евгений Поддубный ранее получил ранения и ожоги во время работы в курском пограничье. Сейчас военкора выписали из столичной клиники.