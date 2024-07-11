Военкор: бойцы ВСУ могли навести «Кинжал» на своих генералов, чтобы свести счеты

Военный корреспондент «Царьграда» Андрей Ревнивцев прокомментировал информацию ряда ресурсов, что 8 июля в Кривом Роге ракетным ударом «Кинжала» был уничтожен бункер с высокопоставленными офицерами ВСУ. По мнению журналиста, координаты цели российским военным могли передать «добрые люди» — украинские военные, имеющие счеты со своим командованием, сообщает «Царьград».

Ревнивцев также не исключил, что информацию для ракетного удара могли предоставить осведомленные о совещании офицеров солдаты, которые просто решили заработать денег. О «прилете» в генеральский бункер в Кривом Роге ранее заявлял и ряд других источников, отмечает издание.

Тем не менее, официальной информации об ударе «Кинжалом» по бункеру с высокопоставленными украинскими военными в Кривом Роге пока не приводилось.

Между тем в Минобороны России докладывали, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР.