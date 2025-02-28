Водолаз погиб во время очистки дна от мазута в Краснодарском крае

Водолаз скончался, когда чистил дно от мазута на анапском побережье. Инцидент произошел на пирсе в Джемете в Краснодарском крае, сообщает Mash .

Во время погружения у мужчины ухудшилось самочувствие. Коллеги обнаружили, что буек не двигается, и заподозрили неладное.

Спасти аквалангиста попытался напарник. Он прыгнул на большую глубину и достал приятеля на поверхность воды.

Мужчину без признаков жизни погрузили на лодку и привезли на берег. Его пытались откачать на протяжении 40 минут, но он скончался.

Ранее сообщалось, что волонтеры из подмосковной Дубны продолжают очищать черноморское побережье от мазута.