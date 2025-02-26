Волонтеры из Дубны продолжают очищать черноморское побережье от мазута

«Всем наверное интересно, что и как сейчас в Анапе? В Анапе холодно, ветрено и утром песок пляжа встретил нас ледяной коркой, которую мы разбивали лопатой… В Анапе есть мазут. Нас, волонтеров, очень хорошо экипируют для работы. Теперь я знаю, что такое сиз и как просеивают песочек. В Анапе нас волонтеров невероятно вкусно кормят во время работ», — поделилась Юлия Сергеева из Дубны.

Юлия пишет, что каждый день работы ведутся по разным фронтам. Одновременно на побережье трудятся около 200 волонтеров, но задач еще много.

Ранее в Анапу уже выехали волонтеры—студенты Государственного университета «Дубна», а также сотрудники городских предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.