Водителя опрокинувшегося на дорогу в Подмосковье автокрана доставили в больницу

Дорожно-транспортное происшествие с автокраном случилось в Сергиево-Посадском округе из-за того, что водитель не учел плохие погодные условия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 08:30 на 11 км автодороги Мостовик - Соснино - Пальчино. Водитель автокрана 1997 года рождения выбрал неверную скорость движения. При этом он не обратил внимания на дорожные условия и непогоду.

В результате автокран опрокинулся и перегородил дорогу. Водитель грузовика пострадал. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в Сети появились кадры с места ДТП. На них видно, что автокран лежит на дороге, а его стрела перегородила всю проезжую часть.