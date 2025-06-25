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Автокран упал и перегородил дорогу в Сергиево-Посадском округе

25 июня в районе деревни Пальчино Сергиево-Посадского округа произошло ДТП с участием автокрана. Он перевернулся и перегородил дорогу, сообщает «МК: срочные новости» .

Причины произошедшего не уточняются. На месте работают оперативные службы.

На опубликованном фото запечатлено, как машина лежит на дороге, стрела автокрана перегородила всю проезжую часть. Кузов грузовика сильно поврежден. Детали разбросало по дороге.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее буксировавший грузовик на жесткой сцепке автокран перевернулся в Подмосковье. Авария произошла на пересечении трассы А-107 и улицы Станции Бронницы.