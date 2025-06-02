Водителя фуры, с которой велась атака дронов в Приангарье, допрашивают

Водитель фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, жив, его допрашивают, сообщает РИА Новости .

«Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия», — отметил собеседник агентства.

Ранее жители Мурманской и Иркутской областей практически одновременно сообщили в соцсетях, что заметили подозрительные фуры, которые остановились во время движения, а из их кузовов начали вылетать FPV-дроны-камикадзе и совершать удары в российских регионах.

Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.