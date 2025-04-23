Водители устроили странную драку прямо на дороге в Москве
Фото - © скриншот
Видеорегистратор запечатлел короткую драку двух московских водителей, которые остановились у светофора рядом с ТРЦ XL. Автомобилисты немного поколотили друг друга, после чего их разняли трое спутников одного из дерущихся, сообщает SHOT.
На кадрах можно заметить, как водитель красного Chevrolet внезапно вышел из машины, когда пережидал красный сигнал светофора. Он пошел к стоящему слева грузовику, после чего начал драться с его водителем.
Пока мужчины пытались взять друг друга в захват, к ним подошли трое спутников водителя большегруза, урегулировавшие конфликт. Драка закончилась примерно за 20 секунд, после чего противники вернулись в машины и продолжили движение.
Тем временем в Московской области произошла автоавария, в результате которой сгорели две машины и погибли два человека.