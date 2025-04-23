Водители устроили странную драку прямо на дороге в Москве

Драка водителей на дороге у московского ТРЦ XL попала на видео

Видеорегистратор запечатлел короткую драку двух московских водителей, которые остановились у светофора рядом с ТРЦ XL. Автомобилисты немного поколотили друг друга, после чего их разняли трое спутников одного из дерущихся, сообщает SHOT .

На кадрах можно заметить, как водитель красного Chevrolet внезапно вышел из машины, когда пережидал красный сигнал светофора. Он пошел к стоящему слева грузовику, после чего начал драться с его водителем.

Пока мужчины пытались взять друг друга в захват, к ним подошли трое спутников водителя большегруза, урегулировавшие конфликт. Драка закончилась примерно за 20 секунд, после чего противники вернулись в машины и продолжили движение.

Тем временем в Московской области произошла автоавария, в результате которой сгорели две машины и погибли два человека.