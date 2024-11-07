сегодня в 08:56

Водитель умер за рулем и влетел в стену в Гагаринском тоннеле в Москве

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в столице водитель умер за рулем во время движения. Автомобиль врезался в стену тоннеля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла в 06:20 в Гагаринском тоннеле на внешней стороне ТТК. Автомобиль марки Cherry врезался в стену.

По предварительным данным, водителю 1981 года рождения стало плохо за рулем. Он скончался еще до столкновения со стеной тоннеля.

На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Подробности уточняются.

Ранее два человека получили травмы при столкновении электробуса с автомобилем Volkswagen на северо-востоке Москвы. Виновник — водитель электробуса: он, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра.