Электробус столкнулся с иномаркой на северо-востоке Москвы. Есть пострадавшие

сегодня в 09:42

Два человека пострадали в ДТП с электробусом на северо-востоке Москвы

Два человека получили травмы при столкновении электробуса с автомобилем Volkswagen на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Авария случилась в Сигнальном проезде у д. 6А — рядом со станцией метро «Владыкино». Виновник — водитель электробуса: он, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра.

Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На них видно, что электробус и иномарка столкнулись лоб в лоб.

В аварии пострадали пассажир электробуса и 9-летний ребенок, ехавший в Volkswagen. Их с различными травмами отвезли в больницу.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.