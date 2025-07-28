Водитель слетел с гидроцикла и ударился о воду в Шатуре

На озере Святое в Шатуре произошло ЧП. Водитель слетел с гидроцикла и ударился о воду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Информация о происшествии поступила в ЕДДС в 18:15 27 июля.

Пострадавшего доставили в реанимацию в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

На данное ЧП привлекали 4 человека и 2 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека и 1 единицу техники.

Ранее в Башкирии лихач на гидроцикле погиб во время столкновения с катером. Он потерял управление.