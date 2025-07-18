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Лихач на гидроцикле погиб при столкновении с катером в Башкирии

В Республике Башкортостан лихач на гидроцикле погиб во время столкновения с катером. Он следовал из Уфы по направлению к населенному пункту Зеленая Поляна, сообщает Telegram-канал «112» .

Аквагонщик двигался на большой скорости по Банному озеру. В какой-то момент мужчина потерял управление и врезался в катер. Он получил серьезные травмы и погиб.

Мужчина, управлявший катером, не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 25-летний австралиец насмерть задавил 58-летнего русского туриста гидроциклом на Пхукете в Таиланде. Погибший плавал в море.