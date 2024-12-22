Австралиец насмерть задавил русского туриста гидроциклом на Пхукете в Таиланде

25-летний гражданин Австралии Дэвид Р. переехал на гидроцикле 58-летнего русского туриста Кирилла Г. на острове Пхукет в Таиланде. Мужчина в этот момент плавал в море, сообщает Mash .

Австралиец ездил на гидроцикле рядом с береговой линией. В один момент Дэвид Р. переехал русского туриста Кирилла Г. на гидроцикле. Затем он уехал с места столкновения, вернулся в отель, собрал одежду и покинул гостиницу.

Через некоторое время рыбаки обнаружили труп 58-летнего Кирилла Г. в месте, где катался австралиец. Россиянин приехал в Таиланд из Санкт-Петербурга.

Подозреваемого в преступлении обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения и информации очевидцев. Уехать из Таиланда он не успел. Дэвида Р. обнаружили на острове Пхи-Пхи, после чего выслали на Пхукет.

Австралийцу предъявили обвинения в халатности, которая привела к гибели. Вину в преступлении Дэвид Р. не признает.

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