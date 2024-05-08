Российского туриста на Маврикии искусала за пятку загадочная рыба

Загадочная рыба напала на российского туриста на Маврикии и искусала его за пятку. Мужчина попала в больницу, однако медики не знают, как правильно его лечить, сообщает SHOT.

Жена мужчины рассказала, что они отдыхали на пляже при пятизвездочном отеле Lux grand bai. Пострадавший босиком зашел в океан и почувствовал ужасную боль. Оказалось, что в него впились зубы странной рыбы. Испугавшись, россиянин побежал обратно на берег, а когда увидел ногу, то испугался еще больше.

Сейчас турист находится в больнице, медики колют ему антибиотики. Что за зубастая рыба плавает у берегов Маврикия, пока неизвестно. Этого не знают даже местные врачи.

Некоторые предполагают, что это могла быть одна из самых ядовитых рыб в мире — бородавчатка. Она часто маскируется под камень.