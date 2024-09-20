Водитель премиального такси выволок из машины сына Никаса Сафронова

Сафронов-младший приехал в Северную столицу на выставку знаменитого отца. Ночь на 20 сентября он провел в кальянной, а под утро решил вызвать премиальное такси, чтобы с комфортом добраться до отеля.

За пианистом приехал Maybach, но водитель вступил в конфликт с Сафроновым из-за парковки. Он утверждал, что Сафронов ждал его в том месте, где запрещено останавливаться. Однако сын известного художника начал настаивать на своем. Он доказывал, что таксист стал первым из водителей, кто не смог остановиться в этом месте. По его словам, можно было просто заехать во двор.

Водитель не уступал и заявил, что въезда во двор нет. Он не повез Сафронова в отель, а отправился к месту посадки пассажира. Выяснилось, что таксист не прав, но его это не остановило. Водитель схватил пианиста за руку и выволок из автомобиля.

Ранее в Приморском крае пассажирка такси была вынуждена выпрыгнуть из движущегося автомобиля такси на трассе Владивосток — Артем из-за опасного поведения водителя. Как сообщают очевидцы, водитель Toyota впал в невменяемое состояние, а затем и вовсе отпустил руль, не реагируя на крики женщины.