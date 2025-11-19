Водитель погиб: жесткое лобовое столкновение произошло в Новой Москве
68-летний водитель погиб при лобовом столкновении машин на Варшавском шоссе
Фото - © скриншот
На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло жесткое лобовое столкновение автомобилей. Погиб водитель, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Около деревни Курилово столкнулись Volvo и Renault Sandero. Последний сразу задымился. Потушить машину удалось очевидцам аварии.
Старания окружающих не помогли 68-летнему водителю Renault. Он скончался до приезда скорой помощи.
Ранее ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и кареты скорой помощи произошло на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека.
