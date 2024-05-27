Водитель Mercedes наехал на двух мальчиков в центре Москвы

Госавтоинспекция Москвы: два ребенка пострадали в ДТП в центре столицы

В центре Москвы двое мальчиков ехали по пешеходному переходу на самокате на запрещающий сигнал светофора. На них наехал автомобиль Mercedes, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, на Пресненской набережной около дома 10 водитель иномарка совершила наезд на двух мальчиков. Дети пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на арендованном электросамокате, не спешившись, и на запрещающий сигнал светофора.

Двое подростков 12 и 14 лет пострадали в результате ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека попали в больницу после ДТП в подмосковном Фрязине. В ходе аварии машины отбросило в кювет, после чего они загорелись.