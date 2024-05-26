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Четыре человека госпитализированы после того, как во Фрязине загорелись машины

Четыре человека попали в больницу после огненного ДТП в подмосковном Фрязине. Авария случилась 26 мая, сообщает 112 .

В ходе аварии произошло столкновение нескольких авто, их отбросило в кювет, после чего машины загорелись. Пострадавшие получили ожоги и тяжелые травмы.

Пострадавших экстренно эвакуировали с места ДТП в ближайшее медучреждение.

Один из раненых на данный момент находится на операции. За его жизнь борются медики.