Водитель McLaren, который влетел в отбойник в Подмосковье, чудом выжил

В Сети появилось новое видео с места жесткой аварии в Подмосковье, где McLaren влетел в отбойник, затем взорвался и разлетелся в разные стороны по дороге. Водитель иномарки и его пассажир чудом выжили, пишет Mash .

Предварительно известно, что водитель McLaren сломал руку во время аварии, в которой допустил столкновение с отбойником на большой скорости. Пассажир иномарки отделался ссадинами.

Очевидцы сообщают, что в этой аварии пострадали и другие автомобилисты — в их транспортные средства прилетели осколки от взорвавшегося спорткара.

На новом видео очевидец показал горение машины, которая была полностью охвачена пламенем. На тот момент сотрудников МЧС РФ еще не было на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что страшная авария с Lamborghini произошла в Подмосковье в Одинцовском округе вечером 20 мая.