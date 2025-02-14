Водитель китайского кроссовера расстрелял из травмата таксиста в центре Москвы

В центре Москвы водитель Geely ранил таксиста из травматического пистолета

В центре Москвы водитель китайского кроссовера Geely расстрелял из травматического пистолета таксиста на Kia. У мужчин возник конфликт прямо на дороге, сообщает «112» .

Недопонимание между водителями случилось на Гольяновской улице в Басманном районе. Сначала мужчины ругались через открытые окна, но потом конфликт достиг своего апогея.

Водитель на черном Geely внезапно достал травмат и выстрелил в обидчика. Таксист в ответ протаранил автомобиль оппонента. Тогда тот выстрелил еще несколько раз.

26-летнего водителя такси Саидбека Ш. забрала скорая с ранением плеча. Владелец Geely скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.

Ранее в Москве водитель такси расстрелял прохожего с собакой после замечания из-за неправильной парковки. Пострадавшего доставили в больницу.