Такси против таксы: в Москве таксист расстрелял из травмата мужчину с собакой

МК: в Москве таксист выстрелил из пневматики в мужчину с собакой после замечания

В Москве водитель такси расстрелял прохожего с собакой после замечания из-за неправильной парковки. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на Зеленом проспекте в столичном районе Новогиреево. Водитель такси припарковал автомобиль на тротуаре, что не понравилось мужчине, выгуливающему свою таксу. Он попросил таксиста перепарковать машину, но в ответ получил лишь нецензурный отказ.

Оскорбленный прохожий открыл дверь автомобиля и попытался достать водителя, однако он достал из-под сидения травматический пистолет. Затем таксист дважды выстрелил в сторону своего оппонента.

Одна из пуль пронзила пострадавшему брюшную стенку. Владельца таксы госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее водитель такси отказался везти пассажирку в столичный район Некрасовка. Аргументируя свое решение, таксист заявил, что «в Некрасовке вонища».