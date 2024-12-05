Таксист не повез москвичку в Некрасовку, потому что там «воняет»

Москвичку не повезли в Некрасовку, потому что там «вонища»

Москвичка по имени Кристина утверждает, что водитель такси отказался везти ее в Некрасовку. Аргументируя свое решение, таксист заявил, что в Некрасовке «вонища», сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам Кристины, она заказала такси по тарифу «Комфорт +» и хотела поехать из Жулебино в Некрасовку. Жительница столицы спешила домой — у нее болел ребенок.

Однако поездка не состоялась, потому что таксист по имени Александр отказался везти Кристину. Женщина отметила, что причиной отказа стал район, куда ей нужно было попасть.

Водитель сказал ей, что не ездит в Некрасовку, «потому что там нечем дышать».

«На мой вопрос: „Мужчина, вы серьезно?“ он ответил: „Да! Вам там нравится сидеть в своей вонище, вот и сидите. Я вообще не понимаю, зачем вы там живете“», — утверждает Кристина.

После скандала пассажирка обратилась в службу поддержки и рассказала обо всем менеджеру. Там ей заявили, что «ситуация серьезная и будут приняты справедливые меры». В службе поддержке также предупредили, что они являются только платформой и посредником между таксистом и пассажиром, а ответственность за водителей несет таксопарк.

Однако Кристина опасается, что таксист выйдет сухим из воды, потому что он является индивидуальным предпринимателем и «сам себе таксопарк».

«Получается, что водители могут делать все что угодно и не нести за это никакой ответственности», — сказала жительница Москвы.