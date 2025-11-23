Водитель и трое детей погибли в ДТП между Toyota и большегрузом под Иркутском
Фото - © Прокуратура Иркутской области
Днем 23 ноября на 1548 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области в аварии между большегрузом и Toyota Vista погибли водитель второй машины, его две дочери в возрасте 2 и 10 лет, а также их 10-летняя знакомая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Прокуратура следит за ходом и результатами расследования.
На месте ДТП находится прокурор Куйтунского района Василий Сахаров. Причины аварии выясняют. Привлечены работники ГАИ.
На опубликованных фото у большегруза повреждена передняя часть. Легковой автомобиль почти полностью снят.
Ранее массовое ДТП случилось на внешней стороне 19-го километра МКАД. Инцидент произошел неподалеку от Бакинского бульвара в Москве.
