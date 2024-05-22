Водитель «ГАЗели» погиб в результате ДТП на востоке Москвы

На шоссе Энтузиастов в районе дома 53 столкнулись автомобиль «ГАЗель» и грузовой автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале .

ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно о ДТП, произошедшем в Чувашии. Там легковушка столкнулась с машиной скорой помощи. В результате аварии 6 человек пострадали, один погиб.