Водитель был на взводе: бомбу нашли в багажнике автомобиля в Москве

сегодня в 11:13

Водитель в Москве перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля

Минувшей ночью полицейские остановили автомобиль недалеко от института ГосНИИП. Водитель показался правоохранителям подозрительным. И не зря — в багажнике машины лежала бомба, сообщает «112» .

Водитель автомобиля был на взводе, тогда полицейские попросили открыть багажник. Внутри оказалось взрывное устройство.

На место происшествия вызвали взрывотехников. Переносить бомбу пришлось с помощью робота-сапера. Подозрительного водителя задержали. Его допрашивают спецслужбы, чтобы выяснить, откуда у него взрывное устройство и как он планировал его применить.

Ранее 22-летний молодой человек разгуливал по улице в Екатеринбурге с самодельными бомбами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.