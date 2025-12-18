Водитель был на взводе: бомбу нашли в багажнике автомобиля в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Минувшей ночью полицейские остановили автомобиль недалеко от института ГосНИИП. Водитель показался правоохранителям подозрительным. И не зря — в багажнике машины лежала бомба, сообщает «112».
Водитель автомобиля был на взводе, тогда полицейские попросили открыть багажник. Внутри оказалось взрывное устройство.
На место происшествия вызвали взрывотехников. Переносить бомбу пришлось с помощью робота-сапера. Подозрительного водителя задержали. Его допрашивают спецслужбы, чтобы выяснить, откуда у него взрывное устройство и как он планировал его применить.
Ранее 22-летний молодой человек разгуливал по улице в Екатеринбурге с самодельными бомбами. По данному факту возбуждено уголовное дело.
