В Екатеринбурге задержали парня, гулявшего с самодельными бомбами
22-летний молодой человек разгуливал по улице в Екатеринбурге с самодельными бомбами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает E1.RU.
Парен был задержан полицейскими, которые патрулировали территорию в районе Эльмаш. Правоохранителям молодой человек показался подозрительным.
При осмотре вещей у подозреваемого в рюкзаке нашли три взрывных устройства. На место были вызваны дополнительные силы.
Остальные подробности в полиции не раскрывают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.
Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая готовила теракт под Воронежем. Она сотрудничала с украинскими спецслужбами.
