сегодня в 14:37

В Екатеринбурге задержали парня, гулявшего с самодельными бомбами

22-летний молодой человек разгуливал по улице в Екатеринбурге с самодельными бомбами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает E1.RU .

Парен был задержан полицейскими, которые патрулировали территорию в районе Эльмаш. Правоохранителям молодой человек показался подозрительным.

При осмотре вещей у подозреваемого в рюкзаке нашли три взрывных устройства. На место были вызваны дополнительные силы.

Остальные подробности в полиции не раскрывают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая готовила теракт под Воронежем. Она сотрудничала с украинскими спецслужбами.

