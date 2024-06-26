Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог изменить имя

Водитель BMW, которая вылетела с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, мог изменить время. Это заметно по его номеру ИНН, сообщает РИА Новости.

По данным ИНН, имя погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше было Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре у него был свой центр восстановления личности «Высота». В нем занимаются лечением от алкоголизма, игромании и наркомании.

Также с 2016 по 2021 год предприниматель ремонтировал автотранспортные средства и занимался их техобслуживанием.

В Краснодаре автомобиль выпал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ «Галерея». В результате случившегося погибла семья — двое взрослых и 12-летний мальчик. Предварительно, водитель рухнувшего с парковки авто мог перепутать педали, после чего машина пробила ограждение и упала с 10-метровой высоты.