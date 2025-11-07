Водитель Анджелины Джоли вышел на связь после задержания в ТЦК

Водитель Анджелины Джоли, прибывшей с визитом на территорию Украины, покинул здание местного центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военного комиссариата) и вышел на связь, сообщив, что с ним все в порядке, пишет ТАСС .

Мужчина опубликовал в Сети ролик, в котором рассказал, что за него не нужно переживать, и поблагодарил всех, кто оказался неравнодушным к ситуации с задержанием.

«Друзья, не разводите панику, все в порядке, все нормально. Расскажу, кому будет интересно, позднее. А так — всем спасибо за поддержку. Ничего страшного не случилось», — сказал Дмитрий Пищиков.

Пищиков не стал уточнять, предстоит ли ему прохождение военной службы. Запись видео осуществлялась на улице.

Ранее стало известно о приезде американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, находящийся под контролем киевских властей. Вместе с тем стало известно о задержании одного из водителей актрисы сотрудниками ТЦК на контрольно-пропускном пункте при въезде в город Южноукраинск, расположенный в Николаевской области на юге Украины.

Украинские Telegram-каналы также распространили фотографии, на которых, предположительно, Джоли заходит в военкомат.

Позднее украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в Сухопутных войсках, распространили информацию о том, что задержанный водитель является гражданином Украины, родившимся в 1992 году, и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Подчеркивалось, что Джоли не смогла добиться освобождения водителя, он остался в военкомате и готовится к мобилизации. Официальные заявления от представителей власти и военных ведомств не поступали.

