Водитель автомобиля и лось погибли в ДТП под Самарой

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Водитель автомобиля погиб из-за столкновения с лосем в Самарской области

Водитель автомобиля погиб из-за столкновения с лосем в Самарской области, сообщили в пресс-службе ГАИ Ставропольского района региона.

В национальном парка «Самарская Лука» водитель автомобиля врезался в лося и съехал кювет.

«Он скончался на месте», — сообщил представитель ведомства Сергей Кондратий.

Животное также погибло, сказано в сообщении.

Ранее, 5 октября, четыре человека погибли в ДТП после столкновения с лосем в Омской области.