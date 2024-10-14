Водитель автомобиля и лось погибли в ДТП под Самарой
Водитель автомобиля погиб из-за столкновения с лосем в Самарской области
Водитель автомобиля погиб из-за столкновения с лосем в Самарской области, сообщили в пресс-службе ГАИ Ставропольского района региона.
В национальном парка «Самарская Лука» водитель автомобиля врезался в лося и съехал кювет.
«Он скончался на месте», — сообщил представитель ведомства Сергей Кондратий.
Животное также погибло, сказано в сообщении.
Ранее, 5 октября, четыре человека погибли в ДТП после столкновения с лосем в Омской области.