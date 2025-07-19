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Во всех частях Запорожской области пропало электричество

Произошло отключение электричества во всей Запорожской области. Специалисты восстанавливают подачу энергии, пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Он призвал людей подождать.

По словам Балицкого, необходимо верить только официальным сообщениям от органов государственной власти. Специалисты находятся на местах и проводят восстановительные работы.

Ночью 18 июля ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Тогда произошло отключение света в ряде районов.