Во время потасовки на юго-востоке Москвы пострадал человек

На Люблинской улице на юго-востоке Москвы произошла потасовка, в результате которой пострадал один человек, сообщает РИА Новости .

По предварительной информации, между группами граждан произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Ряд участников конфликта задержали.

Ранее в Майкопе толпа девочек-подростков из мести набросилась на знакомую и жестоко избила ее. У пострадавшей сотрясение мозга, она лежит в больнице.

