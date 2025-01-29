Во время давки на фестивале в Индии погибли не менее 15 человек

В индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела произошла давка. В результате погибли не менее 15 человек, сообщает РИА Новости .

К этой минуте скончались по меньшей мере 15 человек. Остальным оказывают помощь», — сообщает агентство Франс Пресс.

Как пишет ндийская газета Hindu, давка произошла в то время, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.

Ранее в Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в мероприятии, неожиданно для всех взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы, инцидент попал на видео.