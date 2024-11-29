Во время акции протеста в Тбилиси пострадало три сотрудника МВД

Во время акции протеста оппозиции в Тбилиси перед зданием парламента пострадали три сотрудника МВД, пишет РИА Новости .

Отмечается, что протестующие бросали в сторону полицейских разные предметы, а также оскорбляли стражей порядка.

Ранее сообщалось, что возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.

Акции протеста также проходят в городе Кутаиси и Батуми. На местах работают правоохранительные органы.