Во Владивостоке обрушился аттракцион с детьми
На набережной Владивостока обрушился один из детских аттракционов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате происшествия пострадал ребенок, у него зафиксирован ушиб головы.
Как сообщили в надзорном ведомстве, «ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования».
Материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании.
Ранее в Иглинском районе Республики Башкортостан 22-летняя девушка получила серьезные травмы на аттракционе «зиплайн» в результате отказа оборудования.