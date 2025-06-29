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Во Владивостоке обрушился аттракцион с детьми

На набережной Владивостока обрушился один из детских аттракционов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате происшествия пострадал ребенок, у него зафиксирован ушиб головы.

Как сообщили в надзорном ведомстве, «ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования».

Материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее в Иглинском районе Республики Башкортостан 22-летняя девушка получила серьезные травмы на аттракционе «зиплайн» в результате отказа оборудования.