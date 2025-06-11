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Девушка сорвалась с зиплайна в Башкирии и получила серьезные травмы

В Иглинском районе Республики Башкортостан 22-летняя девушка получила серьезные травмы на аттракционе «зиплайн» в результате отказа оборудования, сообщает Инфо24 .

Происшествие случилось 8 июня 2025 года на территории базы отдыха «Ташлы», расположенной в селе Акбердино. Во время спуска трос зиплайна перетерся, тормозной механизм оторвался, а страховочный пояс порвался.

В итоге девушка врезалась в металлическую конструкцию, получив закрытый перелом поперечного отростка со смещением и глубокую рану локтевого сустава. Информация о ее текущем состоянии отсутствует.

Прокуратура Иглинского района совместно со Следственным комитетом Башкортостана инициировала расследование. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.