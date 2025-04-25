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Во Владивостоке кипяток из-под земли заливает многоэтажный дом на Русской

Во Владивостоке на улице Русской из трубы образовался гейзер. Он выбрасывает кипяток на высоту девятиэтажного дома, сообщает SHOT .

Водой были залиты множество балконов, а также квартир. Кипяток продолжает литься из трубы.

На место происшествия отправили бригады. Сотрудники городских служб устраняют гейзер, а также его последствия. Люди, при этом, не пострадали.

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