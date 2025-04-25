Во Владивостоке кипяток из-под земли заливает многоэтажный дом на Русской

Происшествия

Во Владивостоке на улице Русской из трубы образовался гейзер. Он выбрасывает кипяток на высоту девятиэтажного дома, сообщает SHOT.

Водой были залиты множество балконов, а также квартир. Кипяток продолжает литься из трубы.

На место происшествия отправили бригады. Сотрудники городских служб устраняют гейзер, а также его последствия. Люди, при этом, не пострадали.

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