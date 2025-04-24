Жуткие кадры: у бабушки сварились ноги из-за коммунальной аварии в Одинцове

В Одинцове пенсионерка обварила ноги при спасении кошки из затопленного жилья

В подмосковном Одинцове 65-летняя женщина пострадала из-за коммунальной аварии. Пожилая дама сильно обварила ноги, когда босой спасала кошку в затопленной квартире. Фото травм женщины опубликовало издание «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось в одинцовском жилом комплексе «Одинбург». Там в нескольких квартирах сорвало полотенцесушители и краны, после чего из пробоин хлынул кипяток.

Одной из пострадавших оказалась пенсионерка. Когда произошла авария, женщина бросилась спасать свою кошку по кличке Мурка и босиком ходила по затопленной квартире.

Питомицу удалось спасти, однако 65-летняя женщина сильно пострадала и обварила ноги. Теперь горожанке требуется пересадка кожи.