Во Владимирской области мать заморила голодом насмерть годовалого ребенка

Сотрудники правоохранительных органов нашли 18 октября на улице Восточной города Коврова Владимирской области тело малолетнего ребенка 2023 года рождения. В тот же день была задержана его 19-летняя мать 2005 года рождения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следственное управление Следкома по Владимирской области открыло уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — «убийство малолетнего». 19-летней матери предъявили обвинение.

Следователи выяснили, что юная девушка оставила годовалого ребенка в квартире одного. У него не было еды и воды, в результате чего малолетний скончался.

Через некоторое время мать пришла обратно в квартиру. Труп положила в коробку и вынесла во двор, после чего оставила там.

Проводится судмедэкспертиза и ряд других следственных действий.

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