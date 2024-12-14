Во Владикавказе поезд протаранил легковой автомобиль, есть пострадавшие
Во Владикавказе на железнодорожном переезде «Колонка — Беслан» поезд протаранил легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.
В результате ДТП пострадали 2 человека. Их увезли на скорой в тяжелом состоянии.
Ранее «Урал» с раненными российскими солдатами столкнулся с автобусом в Воронежской области. ДТП случилось ночью 13 декабря на автодороге «Воронеж — Луганск».