Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер, 12 человек спасли, еще пять погибли

В субботу днем недалеко от побережья провинции Куангнинь во Вьетнаме произошла трагедия. Там перевернулся прогулочный катер, в итоге спасти удалось пока только 12 человек, пятеро погибли и еще десятки числятся без вести пропавшими, сообщает РИА Новости .

Прогулочное судно с 53 людьми на борту перевернулось из-за сильных волн. Спасатели смогли вытащить из воды только 12 человек, еще 5 человек погибли.

Судьба остальных 36 пассажиров пока неизвестна, их продолжают искать.

Известно, что на судне было пять членов экипажа и 48 туристов. Кто именно погиб, пока не уточняется.

Ранее в Подмосковье мужчина получил серьезные травмы из-за того, что не смог удержаться и слетел с моторной лодки в воду. В итоге его госпитализировали.