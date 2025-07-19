В Подмосковье на реке Оке лодка скинула мужчину в воду, он пострадал

Накануне в подмосковной Коломне на реке Оке произошел несчастный случай. Мужчина, катаясь на моторной лодке, не удержался на волне и выпал в воду. Спасательный жилет помог ему остаться на плаву, но он все равно пострадал, пишет SHOT .

Отдыхающие, ставшие свидетелями происшествия, быстро пришли на помощь. Они вытащили пострадавшего из воды и отвезли в больницу. Во время падения мужчина серьезно поранил руку о винт мотора.

После спасения человека возникла новая проблема — пустая лодка продолжала двигаться по реке без управления. Многие боялись подойти к ней, так как работающий мотор мог привести к опрокидыванию. Однако нашлись смельчаки, которые сумели остановить и поймать неуправляемое судно.

На опубликованных кадрах с места событий видно, как неравнодушные люди справились с катером, продолжавшим носиться по волнам после падения водителя. С помощью троса они подтянули судно к другой лодке, затем один из мужчин перебрался на него и заглушил мотор.