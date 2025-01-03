Во Франции заключенный взял в заложники докторов и надзирателя
Provence: зэк взял трех врачей и охранника в заложники во французской тюрьме
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Один из заключенных, который отбывает срок в тюрьме города Арль на юге Франции, с использованием холодного оружия взял в заложники троих медиков и одного надзирателя. Об этом европейскому изданию Provence рассказали источники, сообщает РИА Новости.
По данным France Press, количество удерживаемых больше. Заключенный захватил в заложники четырех врачей и одного надзирателя.
Источники France Press отмечают, что у преступника есть проблемы с психикой. К месту происшествия приехал спецназ.
Ранее в Париже мужчина захватил заложников.