Во Франции заключенный взял в заложники докторов и надзирателя

Provence: зэк взял трех врачей и охранника в заложники во французской тюрьме
Происшествия

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Один из заключенных, который отбывает срок в тюрьме города Арль на юге Франции, с использованием холодного оружия взял в заложники троих медиков и одного надзирателя. Об этом европейскому изданию Provence рассказали источники, сообщает РИА Новости.

По данным France Press, количество удерживаемых больше. Заключенный захватил в заложники четырех врачей и одного надзирателя.

Источники France Press отмечают, что у преступника есть проблемы с психикой. К месту происшествия приехал спецназ.

Ранее в Париже мужчина захватил заложников.