Во Франции в результате стрельбы у Дюнкерка погибли четыре человека Происшествия сегодня в 23:23

У города Дюнкерк на севере Франции произошла стрельба. В результате погибли четыре человека, в том числе двое правоохранителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«…два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах…», — говорится в сообщении. Подозреваемый сдался полиции. Ранее в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.