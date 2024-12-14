Во Франции в результате стрельбы у Дюнкерка погибли четыре человека
У города Дюнкерк на севере Франции произошла стрельба. В результате погибли четыре человека, в том числе двое правоохранителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
«…два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах…», — говорится в сообщении.
Подозреваемый сдался полиции.
Ранее в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.