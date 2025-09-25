Во Франции расследуют пролет неопознанных дронов над военным лагерем

В воскресенье над военным лагерем Мурмелон-ле-Гран во Франции были замечены дроны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Union.

Причина появления и происхождения дронов не установлена. Отмечается, что началось расследования.

Как пишет издание, военные пока затрудняются сказать, кто их запустил. При этом известно, что это не могут быть французские военные дроны, несмотря на то, что в этом районе находится центр тактической подготовки операторов БПЛА.

Ранее ракета, выпущенная из голландского самолета F-35, а не польского F-16,попала в жилой дом в Польше во время операции по уничтожению дронов.